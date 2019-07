Bei 23 Euro wollte die Varta-Aktie fast niemand haben. Zu langweilig das Geschäftsmodell, zu vorsichtig das Management. Jetzt, bei einem Kurs von 61,22 Euro, ist das Interesse an der Aktie so groß wie nie zuvor.Varta stellt wieder aufladbare Batterien sowie Lithium-Ionen-Knopfzellen für schnurlose Kopfhörer und Hörgeräte her. Kunden sind zum Beispiel Konzerne wie Bose, Fitbit, Google und Samsung. In der Sparte Power & Energy fertigt Varta Energiespeicher für Firmen und speziell für den privaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...