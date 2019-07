Original-Research: Media and Games Invest plc - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Media and Games Invest plc Unternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 23.07.2019 Kursziel: EUR 1,80 (bislang: EUR 1,70) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Aufstockung des Anteils an gamigo Nur wenige Wochen nach der Barkapitalerhöhung (Volumen EUR 9,2 Mio.) und der Aufnahme eines dreijährigen Festzinsdarlehens (Nominalzins 5,5%) im Volumen von EUR 10,0 Mio. hat Media and Games Invest (kurz MGI, zuvor blockescence) wie angekündigt seine Beteiligung an der gamigo AG aufgestockt. Übernommen wurden alle Anteile, die zuvor von Axel Springer Digital Ventures gehalten wurden. Nunmehr hält MGI 52,6% (zuvor 38,8%) der Anteile und 66,9% (zuvor: 53,1%) der Stimmrechte der gamigo AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, allerdings wurde bereits in der letzten Kapitalmarktmeldung darauf hingewiesen, dass nur ein Teil der eingeworbenen Mittel für die Anteilserhöhung an gamigo investiert werden soll. Aus unserer Sicht ist die Aufstockung des Anteils an gamigo damit unmittelbar wertschöpfend für die MGI-Aktionäre. Wir heben dementsprechend unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell errechnetes Kursziel auf EUR 1,80 von bislang EUR 1,70 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Im Bull- und Bear-Case-Szenario ermitteln wir in einer Monte-Carlo-Simulation Kursziele in einer Spanne zwischen EUR 2,10 und EUR 1,00 je Aktie. Damit errechnet sich im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 44,0%. Wir bekräftigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18507.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

