Mit dem Brexit-Hardliner Boris Johnson an der Spitze der Regierung steuert Großbritannien künftig auf den Ausstieg aus der EU zu. Der einstige Londoner Bürgermeister setzte sich in einer Stichwahl um die Parteiführung der Konservativen mit mehr als 45.000 Stimmen Vorsprung gegen Außenminister Jeremy Hunt durch, wie die Tories am Dienstag in...

Den vollständigen Artikel lesen ...