Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta025/23.07.2019/13:45) - Blue Cap AG: Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage gegen die von der Hauptversammlung beschlossenen Satzungsänderungen und Aufsichtsratswahlen



München, 23. Juli 2019 - Ein Aktionär hat Anfechtungsklage und hilfsweise Nichtigkeitsklage gegen fünf Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Blue Cap AG vom 7. Juni 2019 erhoben: - Änderung von § 7 Abs. 1 der Satzung bezüglich Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder (Tagesordnungspunkt 6), - Änderung von § 9 Abs. 5 der Satzung bezüglich Stimmentscheid des Aufsichtsratsvorsitzenden (Tagesordnungspunkt 7), - Änderung von § 16 Abs. 4 der Satzung bezüglich Mehrheitserfordernis zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (Tagesordnungspunkt 8), - Wahl von Herrn Michel Galeazzi in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 9.1) und - Wahl von Herrn Prof. Dr. Thorsten Grenz in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 9.2).



Die Blue Cap AG wird sich gegen die Klage verteidigen.



Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Blue Cap investiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständische Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 20 und 100 Mio. Euro. Die Blue Cap AG hält meist mehrheitliche Anteile an 10 Beteiligungsunternehmen aus produzierenden Branchen. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategie, unterstützt durch die branchenübergreifende Expertise in der Holding. Sie beschäftigen derzeit über 850 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de



