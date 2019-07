Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Software AG nach Quartalszahlen von 36 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Im Digitalgeschäft hätten die Erlöse erneut enttäuscht, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe bereits nach dem ersten Quartal die Zielsetzung des Software-Produzenten für dieses Geschäftsfeld in Frage gestellt./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 12:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-07-23/14:21

ISIN: DE000A2GS401