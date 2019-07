Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Merck KGaA vor Zahlen von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Darmstädter hätten im zweiten Quartal von Pharma-Meilensteinen profitiert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Papiere für unterbewertet. Das Flüssigkristallgeschäft dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte aber etwas abschwächen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 13:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 13:31 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-07-23/14:40

ISIN: DE0006599905