Haier Smart Home steigt um 51 Plätze höher erneut in Fortune Global 500 ein

Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 23. Juli 2019 - Haier Smart Home Co., Ltd. (zuvor bekannt als Qingdao Haier Co., Ltd.) (D-Share ISIN CNE1000031C, A-Share ISIN CNE00000000CG9, "Haier Smart Home" oder das "Unternehmen"), der nach Einzelhandelsvolumen Nummer 1 der weltweit größten Hausgerätehersteller, steigt um 51 Plätze höher erneut in Fortune Global 500 ein und belegt Platz 448. Mit dem signifikanten Platzierungssprung trägt Haier Smart Home wesentlich dazu bei, dass China im Rahmen der Fortune Global 500 mit den USA 2019 gleichzieht. Zum ersten Mal seit dem Debüt der Global 500 im Jahr 1990 steht eine andere Nation als die USA an der Spitze der Platzierungen im globalen Big Business. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von RMB 183,3 Mrd., was einer Steigerung von 12,2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 entspricht. Das den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettoergebnis stieg um 7,7 % auf RMB 7,4 Mrd. Der Umsatz des Unternehmens mit intelligenten Haushaltsgeräten stieg um 79,8 %, wobei die Zahl der Anwender der Lösungen um 15,6 % zunahm. Der Umsatz mit Gesamtlösungspaketen für Hauseinrichtungen stieg um 128 %. Das IoT-Ökosystem wuchs auf einen Umsatz von RMB 2,8 Mrd., was einem Anstieg von 1.622 % entspricht. Haier ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard der Deutschen Börse in Deutschland (D-Share) und in Shanghai (A-Share) notiert. Über D-Shares ist die Haier Smart Home Co. Ltd. das erste Fortune Global 500 Unternehmen vom chinesischen Festland, das ausländischen Investoren eine Direktinvestition in Euro und volle Dividendenberechtigung anbietet.

Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.