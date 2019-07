Am 18. Juli kündigte Sidel die Übernahme der Firma Cognac Moules Emballages Plastqiues (COMEP) an, einem französischen Designer und Hersteller von PET-Blasformen, was zu einer weiteren Stärkung der Gruppe im Bereich der Herstellung von Blasformen und Werkzeugen führte. "Wir sind zuversichtlich, dass das komplementäre Know-How von Sidel und COMEP, uns neue Potentiale für den Geschäftserfolg verschaffen wird und unseren Kunden eine optimale Wahl an Partnern bietet, die so Ihre Anforderungen in die Realität umsetzen können," erklärt Pavel Shevchuk, Executive Vice President Services bei Sidel Group. ...

