Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset-Management-Chef der Hypo Vorarlberg, Roland Rupprechter, verlässt seinen Arbeitgeber, so die Experten von "FONDS professionell".Rupprechter wolle sich zusammen mit einem Vorarlberger Unternehmer selbstständig machen und ein eigenes Research- und Vermögensmanagement-Unternehmen gründen. Daher verlasse er die Bank auf eigenen Wunsch nach 17 Jahren, teile Rupprechter in einer Aussendung mit. "Die neue Beratungsdienstleistung wird sich vornehmlich an private Vermögenskunden und Family Offices wenden", verrate Rupprechter weiter. Im Bereich des Researchs werde sich das Angebot von der Einschätzung der Finanzmärkte und der Beurteilung der Attraktivität der Assetklassen über technische Analysen bis hin zu Titelempfehlungen erstrecken, und sich neben den privaten Vermögenskunden auch an institutionelle Anleger richten. ...

