Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bilanzsaison entwickelt sich in den USA bisher recht gut. An der Wall Street können Anleger heute mit einer freundlichen Eröffnung rechnen. Coca-Cola und Biogen sei Dank. Bei den Einzelwerten geht es heute um Coca-Cola, Biogen, Snap, Visa und Boeing. Martin Weiß mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.