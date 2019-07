Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Industriekonzern bewege sich in stürmischer See, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen der Jahresziele dürfte schwierig werden. Er riet weiterhin zum Halten der Papiere, mit Blick auf die Erwirtschaftung des Free Cashflow müsse man jedoch eher zum Verkauf der Aktien raten./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 14:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 14:31 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-07-23/15:30

ISIN: DE0007500001