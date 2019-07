In der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen führender Notenbanken steigen Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Der Dax legte am Dienstag 1,7 Prozent auf 12.499 Punkte zu und steuert damit auf den größten Tagesgewinn seit gut vier Wochen zu. Der EuroStoxx50 gewann 1,3 Prozent auf 3534 Zähler.

