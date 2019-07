Als Marktführer bei der Herstellung und Vermietung von Thermoboxen und Containern zum Transport von temperatursensiblen Gütern profitiert va-Q-tec von zwei Megatrends. Die Aktie ist ein richtig heißes Eisen und könnte schon bald eiskalt durchstarten.Klimaschutz und Energiesparen sind Themen, die uns heute mehr denn je beschäftigen. Diese Megatrends spielen der Würzburger va-Q-tec in die Karten. "Wir arbeiten seit jeher an energiesparenden Technologien, um so für unsere Kunden die Energieeffizienz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...