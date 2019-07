Nach mehreren Attacken von Leerverkäufern hat Wirecard am Wochenende schwere Vorwürfe gegen die Financial Times (FT) erhoben: Man habe "unwiderlegbare Beweise für eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern der Financial Times und Short Sellern". Die britische Wirtschaftszeitung sieht sich nun ihrerseits zum Handeln gezwungen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hat FT-Chefredakteur Lionel Barber die Londoner Kanzlei RPC in der Angelegenheit mit einer Untersuchung betraut. In deren Zentrum ...

