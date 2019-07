Erfolgreiche Hauptversammlung der PANTAFLIX AG: Neuer Großaktionär Klemens Hallmann zum Aufsichtsrat bestellt DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Erfolgreiche Hauptversammlung der PANTAFLIX AG: Neuer Großaktionär Klemens Hallmann zum Aufsichtsrat bestellt 23.07.2019 / 16:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erfolgreiche Hauptversammlung der PANTAFLIX AG: Neuer Großaktionär Klemens Hallmann zum Aufsichtsrat bestellt - Hoher Output im Filmproduktionsbereich - neue Produktionseinheit PantaStudios - Ausbau des werbe- und abonnementfinanzierten Video-on-Demand-Angebots verläuft nach Plan - Hohe Zustimmung bei allen Beschlussvorlagen München, 23. Juli 2019. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) hat heute in München ihre ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden von den Aktionären mit deutlichen Mehrheiten entlastet. Neuwahl des Aufsichtsrates - neuer Großaktionär Klemens Hallmann in den Aufsichtsrat gewählt Im Rahmen der turnusgemäßen Neuwahlen des Aufsichtsrates, dessen Amtszeit ordnungsgemäß zum 23. Juli 2019 endete, stellte die Vertreterin der Großaktionärin BlackMars Capital GmbH im Einvernehmen mit der Gesellschaft den außerordentlichen Antrag auf Wahl von Klemens Hallmann in den Aufsichtsrat. Klemens Hallmann ist mit seiner Hallmann International Investment GmbH seit jüngster Zeit Kernaktionär der PANTAFLIX AG. Er ist unter anderem Gründer und Eigentümer der in Wien ansässigen, international tätigen Hallmann Corporate Group, welche sich vorwiegend mit Immobilien und Beteiligungsankäufen beschäftigt. Darüber hinaus ist Hallmann auch Eigentümer der Hallmann Entertainment Company und Kernaktionär der Filmhouse Germany AG sowie Produzent zahlreicher internationaler Dokumentations- und Filmprojekte und bringt somit auch einiges an Erfahrung mit. "Ich kenne sehr viele Unternehmen im Medienbereich. Kein einziges davon hat mich in den vergangenen Jahren so beeindruckt wie die PANTAFLIX AG und das Team, welches dahinter steht. Hochgradig visionär, innovativ und dynamisch - ein unbändiger Fokus auf Erfolg und Massenprodukte. Ich bin sehr stolz, nun als Kernaktionär und Aufsichtrat aktiv am Erfolg der PANTAFLIX Gruppe mitwirken zu können. Ich beabsichtige, meine Beteiligung weiter auszubauen und mit meinem internationalen Netzwerk an hochkarätigen Kontakten weitere Wege für PANTAFLIX zu ebnen", ließ Klemens Hallmann mitteilen. Wegen einer Auslandsreise konnte er nicht persönlich in München anwesend sein. Die Amtszeit der neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder Klemens Hallmann, Marcus Machura und Marc Schönberger endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt. In der anschließenden konstituierenden Sitzung ernannte der Aufsichtsrat Herrn Marcus Machura zum Vorsitzenden und Herrn Marc Schönberger zu seinem Stellvertreter. CEO Nicolas Paalzow: "Ich freue mich, mit dem neugewählten Aufsichtsrat die vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen. Mit Klemens Hallmann wird unser Kontrollgremium nicht nur durch einen herausragenden Unternehmer und Kernaktionär bereichert, der vom großartigen Potenzial der PANTAFLIX AG überzeugt ist, wir gewinnen vor allem auch einen exzellenten Partner, der uns helfen wird, die großen Potenziale in all unseren Geschäftsfeldern voll zu erschließen. Für die bevorstehenden großen Schritte - gerade im Video-on-Demand-Bereich - sind wir nun bestens aufgestellt." Hoher Output im Produktionsgeschäft CEO Nicolas Paalzow berichtete über die Entwicklungen im vergangenen Geschäftsjahr 2018 und gab einen positiven Ausblick. Mit ABIKALYPSE, DEM HORIZONT SO NAH, RESISTANCE und AUERHAUS kommen im Jahr 2019 gleich vier Produktionen der 100-prozentigen Tochter PANTALEON Films in die Kinos. Diese produziert darüber hinaus erstmals für den US-Streaming-Konzern Netflix ( WKN 552484). Die sechsteilige Serie "Das letzte Wort" wird momentan in Berlin vorbereitet. PANTALEON entwickelt zur Zeit mehr als 70 weitere Formate zur nationalen und internationalen Auswertung. "Wir sind überaus stolz, dass wir im Contentbereich so erfolgreich aufgestellt sind. Ohne Inhalte gibt es keinerlei nachhaltige Angebote im Medienbereich. Mit unseren Produktionsaktivitäten sind wir ab dem ersten Herzschlag eines Projektes federführend dabei. Nur so kann man auch über viele Jahre sinnvoll an allen Erträgen partizipieren", sagte CEO Paalzow in seiner Rede an die Aktionäre. Ausbau der Video-on-Demand Aktivitäten Im Rahmen der Hauptversammlung gab Nicolas Paalzow weitere Details zum Ausbau der VoD-Plattform pantaflix.com bekannt. Bereits Mitte Mai hatte PANTAFLIX bekannt gegeben, das bestehende Angebot deutlich zu erweitern. Nutzer haben künftig zusätzlich zum gewohnten transaktionsbasierten Modell die Möglichkeit, ihre favorisierten Inhalte via Abonnement (SVoD) oder sogar kostenlos über einen werbefinanzierten Zugangsweg (AVoD) abzurufen. Die einzelnen Angebotselemente werden in der ersten Jahreshälfte 2020 sukzessive gestartet. PANTAFLIX profitiert entsprechend von den Abonnementgebühren oder den Erträgen aus Werbezeitenverkäufen. Der bisherige PANTAFLIX Premium-Content wird zusätzlich um weitere hochwertige Angebote ergänzt. PANTAFLIX ruft hierzu die neue Produktionseinheit PantaStudios ins Leben. Sie bündelt Produktions- und Marketingkompetenzen der Unternehmsgruppe, um künftig innovative Eigenproduktionen (Originals) in unterschiedlichen Formatlängen mit Protagonisten mit hoher Social-Media-Reichweite zu realisieren und über pantaflix.com oder die zugehörigen mobilen Applikationen weltweit zu veröffentlichen. Inhalteanbieter profitieren durch zusätzliche Distributionskanäle für ihre Produktionen; Nutzer bietet das neue Angebot einen für sie passgenauen Zugangsweg sowie ein größeres Inhalte-Angebot. Nicolas Paalzow unterstrich in seiner Rede noch einmal, dass das Video-on-Demand-Angebot der PANTAFLIX AG durch den weiteren Ausbau noch eindeutiger kein Konkurrenzprodukt zu bestehenden Angeboten wie Netflix ( WKN: 552484) oder Amazon Prime ( WKN: 906866) darstellt, sondern ein komplementärer, einzigartiger und radikal auf eine junge, digitale und hochgradig mobile Zielgruppe konzentrierter Service ist. Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2019 stehen im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite pantaflixgroup.com zum Download bereit. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de 23.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 845465 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 845465 23.07.2019 ISIN DE000A12UPJ7 AXC0220 2019-07-23/16:14