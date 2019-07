NEW YORK (Dow Jones)--Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China und der Erhalt des finanziellen Handlungsspielraums der US-Regierung stützt die Wall Street am Dienstag zur Eröffnung etwas. Dazu gesellen sich einige überraschend positiv ausgefallene Quartalsausweise bekannter Unternehmen sowie die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik zu beiden Seiten des Atlantiks. Im frühen Geschäft gewinnt der Dow-Jones-Index 0,5 Prozent auf 27.299 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,4 Prozent zu.

"Aktien laufen am Morgen, weil sich bei den Erwartungen an die Zentralbanken ein Wohlgefühl breit macht", sagt Marktanalyst David Madden von CMC Markets. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Überzeugung der Marktteilnehmer am Donnerstag in Sachen Lockerung der Geldpolitik zumindest verbal vorlegen, die US-Notenbank dürfte dann eine Woche später mit Taten, sprich einer Zinssenkung, folgen.

Auch im Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gibt es Entspannungshoffnungen: US-Präsident Donald Trump hat sich mit Vertretern großer Technologieunternehmen getroffen und über die Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei debattiert. Laut einem Bericht will Trump "zeitnah" über die Vergabe von Lizenzen an US-Unternehmen entscheiden, die Geschäfte mit Huawei machen wollen.

Entspannung im Haushalts- und Handelsstreit

Von Entspannung ist auch im Haushaltsstreit die Rede: Trump hat eine längerfristige Einigung mit den oppositionellen Demokraten erzielt, die milliardenschwere Mehrausgaben ermöglicht und eine erneute Haushaltssperre verhindern soll. Außerdem wird die Schuldenobergrenze bis Ende Juli 2021 außer Kraft gesetzt - also bis knapp neun Monate nach der Präsidentschaftswahl von Anfang November 2020.

Je näher die EZB-Sitzung rückt, desto schwächer zeigt sich der Euro. Dieser fällt mit der Erwartung taubenhafter Kommentare auf 1,1167 US-Dollar nach Wechselkursen um 1,1209 Dollar am Vorabend. Die Devisen-Analysten der BNP Paribas rechnen damit, dass EZB-Präsident Mario Draghi den Weg für weitere geldpolitische Lockerungen ebnen wird. Der ICE-Dollarindex klettert um 0,2 Prozent.

Trotz der zu erwartenden Lockerung der Geldpolitik verbilligt sich Gold um 0,1 Prozent auf 1.424 Dollar je Feinunze. Belastet wird das Edelmetall vom steigenden Dollar, der Gold für Anleger außerhalb des Dollarraums teurer macht. Am Rentenmarkt tut sich aktuell wenig, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stagniert bei 2,05 Prozent.

Hatte die Eskalation in der Iran-Krise den Ölpreis zuletzt noch deutlich beflügelt, beruhigt sich die Lage am Markt. Die Reaktion des Westens und der Briten auf die Kaperung eines britischen Tankers durch den Iran sei relativ zurückhaltend ausgefallen, heißt es im Handel. US-Leichtöl der Sorte WTI dreht 0,1 Prozent auf 56,28 Dollar ins Plus, die global gehandelte Sorte Brent stagniert bei 63,29 Dollar. Auch der feste Dollar bremst die Preise.

Coca-Cola überzeugt mit Geschäftszahlen

Unter den Unternehmen, die frische Bilanzzahlen vorgelegt haben, steigen die Papiere von Coca-Cola um 4,3 Prozent. Der Getränke-Konzern hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Er baute seinen weltweiten Marktanteil weiter aus und hob seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr an.

Der Industriekonzern United Technologies hat mit dem operativen Ergebnis im zweiten Quartal die Prognosen übertroffen und den Jahresausblick angehoben. Die Titel klettern um 2,4 Prozent.

Der Spielzeughersteller Hasbro hat mit seinen Produkten zwar mehr umgesetzt. Kosten im Zusammenhang mit den Pensionslasten ließen den Nettogewinn aber einbrechen. Vor Sonderposten verdiente Hasbro aber mehr als von Analysten erwartet. Der Kurs steigt um 8,1 Prozent.

Ein offenbar bevorstehender Zukauf von Apple lässt die Aktie um 0,6 Prozent zulegen. Der Technologieriese steht nach Aussagen informierter Kreise vor der Übernahme des Mobiltelefonmodemgeschäfts von Intel. Intel rücken um 0,8 Prozent vor.

Biogen klettern um 4,2 Prozent. Der Biotechnologiekonzern schnitt besser als gedacht ab und erhöhte die eigenen Erwartungen. Lockhead Martin ziehen um 0,9 Prozent an, auch der Rüstungskonzern überraschte positiv.

Der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht, doch gewinnt die Aktie nur 0,6 Prozent. Das Unternehmen verdankt die Gewinnsteigerung hauptsächlich einer strikten Kostenkontrolle. Zudem hat der Kurs der Aktie seit Jahresbeginn um über 40 Prozent zugelegt.

