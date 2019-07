Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Bleiben die Märkte auch in den nächsten Monaten so volatil oder kehrt etwas Ruhe ein? Fondsmanager Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG, sieht auch im zweiten Halbjahr einiges an Volatilität auf die Börsen zukommen. Welche Impulse von den Notenbanken ausgehen dürften, welche Entwicklung er den Tech-Werten zutraut und wie sich die Unterschiede zwischen US- und europäischen Börsen darstellen, erklärt der Marktkenner im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.