DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEXICO 12/22 MTN US91086QBA58 24.07.2019 HZE/EOT
MEXICO 14/25 MTN MXLG US91087BAA89 24.07.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEXICO 12/22 MTN US91086QBA58 24.07.2019 HZE/EOT
MEXICO 14/25 MTN MXLG US91087BAA89 24.07.2019 HZE/EOT