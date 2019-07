Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem Vorstand der Expedeon AG, Herrn Dr. Heikki Lanckriet über die jüngste Entwicklung und die Aussichten der Gesellschaft gesprochen.

GBC AG: Herr Dr. Lanckriet, in der Unternehmenspräsentation ihres Geschäftsberichtes beschreiben Sie die Änderung der Expedeon von einem forschungsorientierten zu einem auf die Kommerzialisierung fokussierten Unternehmen. Können Sie dies näher erläutern?

Dr. Heikki Lanckriet: Als sich SYGNIS und Expedeon 2016 zusammengeschlossen haben, hatte SYGNIS nur eine Technologie, die zudem noch in der Entwicklung war. Durch den Merger mit Expedeon und die im Anschluss durchgeführten Übernahmen von CBS Scientific Ende 2016, Innova Biosciences Mitte 2017 und zuletzt TGR BioSciences im Mai 2018 haben wir ein Portfolio an marktreifen bzw. bereits kommerzialisierten Technologien erworben. Genau hierum ging es in der Grow, Buy und Build-Strategie: schnell genug die kritische Masse zu erreichen, um am Markt bestehen zu können. Natürlich investieren wir weiterhin in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um unsere Technologien in neuen Produkten vermarkten zu können. Aber unser Fokus liegt nun klar auf der Vermarktung - und die Strategie geht auf: Unsere Umsätze erlauben es uns erstmals, unser operatives Geschäft selbst zu finanzieren. Expedeon steht damit erstmals überhaupt stabil auf eigenen Beinen.

GBC AG: Welche Bereiche deckt die Expedeon-Produktpalette aktuell ab und welche Entwicklungschancen sehen Sie, vielleicht auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit großen Anbietern?

Dr. Heikki Lanckriet: Expedeon ist ein Anbieter für Laborreagenzien und Kits auf höchstem Qualitätsstandard, die in der Wissenschaft und in kommerziellen Labors eingesetzt werden können. Mit unseren bestehenden Produkten decken wir Genomik, Proteomik und Immun-Onkologie ab. Dabei zielen wir eindeutig auf die molekularbiologischen Wachstumsmärkte ab, wie mit Lightning-Link® z. B. auf den Protein-LabellingMarkt mit einem erwarteten Marktvolumen von 2,6 Milliarden USD in 2024 und einem jährlichen Wachstum von 11,7 Prozent. Auf Basis der CaptSureTM-Technologie soll eine Produktlinie entstehen, die eine zentrale Stellung im Markt für Immun-Assays einnimmt. Dieser Markt hat ein erwartetes Volumen von 24,1 Milliarden USD bis 2021 und eine jährliche Wachstumsrate von über 6 Prozent. Besondere Wachstumschancen für Expedeon sehen wir in den Bereichen, wo unsere wichtigsten Technologien - TruePrimeTM, CaptSureTM und Lightning-Link® - uns enorme Chancen eröffnen. Sowohl in der Molekularbiologie als auch in der Diagnostik kommt es heute nicht nur auf Genauigkeit und Reproduzierbarkeit an, sondern auch auf Multiplexing, also darauf, aus einer Probe unterschiedliche Biomarker nachweisen zu können. Dazu müssen Markierungen für Antikörper zur Verfügung stehen, die diese Unterscheidungen erlauben, z.B. kleine DNA-Fragmente oder Metall-Moleküle. DNA-Fragmente oder andere Moleküle können mit Lightning-Link® an einen Antikörper angehängt werden. In diesem Bereich arbeiten wir nicht nur an eigenen Produkten, sondern etablieren gerade auch verschiedene Partnerschaften. Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen wird für uns einfacher, weil wir zunehmend als Experten für Antikörper-Konjugation wahrgenommen werden. So ergeben sich Chancen, unsere Produkte zuzuliefern und Liefer- und Lizenzvereinbarungen für die kommerzielle Nutzung und White-Label-Lösungen anzubieten. Wir können uns gut vorstellen, dass durch solche Vereinbarungen zum Beispiel im Diagnostika-Markt bis 2024 ein zusätzlicher Umsatz von bis zu 7 Millionen Euro im Jahr entsteht.

GBC AG: Mit dem Erwerb der australischen TGR Biosciences im Mai 2018 haben Sie die eigene Produktpalette um die Kerntechnologie CaptSureTM erweitert. Was zeichnet die Technologie aus und wo kann diese angewendet werden?

Dr. Heikki Lanckriet: CaptSureTM ermöglicht es, Biomarker schnell und einfach zu binden und so nachweisbar zu machen. Wissenschaftler arbeiten heute regelmäßig mit Antikörper-basierten Workflows, die langwierig, mit vielen Einzelschritten und hohen Kosten verbunden sind. Viele Wissenschaftler arbeiten mit platten- oder bead-basierten Assays, besonders häufige Beispiele sind ELISA und Lateral Flow. Explizit interessant wird CaptSureTM jedoch in Kombination mit Lightning-Link®, das ist die Technologie, die wir mit Innova 2017 übernommen haben: Mit Lightning-Link® können Antikörper in nur einem Schritt markiert werden. In Kombination beider Technologien können die Forscher nun den Antikörper mit einer Markierung für den Nachweis versehen. Diese wird zu dem Gemisch hinzugefügt, aus dem der Nachweis erfolgen soll. Die entstandenen Komplexe aus dem markierten Antikörper und dem nachzuweisenden Biomarker werden mit CaptSureTM gebunden und dann nachgewiesen.

GBC AG: Was sind die Vorteile der Expedeon-Produkte gegenüber den derzeit bestehenden ...

