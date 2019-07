Sechs Tage vor den Quartalszahlen kriegen die Anleger schon wieder nicht genug von Beyond Meat. Die Aktie des Fleischersatzherstellers geht am Dienstag durch die Decke, gewinnt nach einem starken Montag (+10 Prozent) weitere fünf Prozent. Zwischenzeitlich notiert der Wert bei 207 Dollar. Normal ist das alles nicht mehr.Beyond Meat ist erneut nicht zu stoppen an der Börse. Der Kurs von 207 Dollar bedeutet ein Rekordhoch für die Aktie, die noch keine drei Monate an der Börse ist. In dieser kurzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...