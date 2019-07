Für Tencent war 2018 ein schwieriges Jahr. Regierungsbehörden hatten den Spielesektor lahmgelegt, da das Gaming die Nutzer in die Spielsucht treibt. Dies sorgte bei dem Internetriesen für Gewinnrückgänge und einen fallenden Aktienkurs.Wir hatten anschließend frühzeitig auf das Comeback des Papiers (s. PEM v. 15.11.18) gesetzt, womit Anleger aktuell rd. 33% im Plus liegen. Zwischenzeitlich war die Aktie gar bis 45 Euro gelaufen. Allerdings sorgte der Handelsstreit der USA mit China für eine Unterbrechung der Rally. Die Furcht, dass sich diese Auseinandersetzung zu einem so genannten ...

