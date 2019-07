Die Wertpapierexperten der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) haben als Reaktion auf die Zahlenvorlage des steirischen Chipherstellers ams ihr Anlagevotum von "Underperform" auf "Restricted" gesenkt. Das Kursziel hoben sie dabei von 35,50 auf 44,60 Schweizer Franken an.

Die Gewinnmargen im Zweitquartal hätten die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, schreibt Analyst Achal Sultania in seiner am Dienstag veröffentlichten Studie. Insbesondere eine höhere Nachfrage nach 3D-Sensorik-Technologie, die etwa zur Gesichtserkennung in Smartphones angewendet wird, dürfte zu der guten Performance im zweiten Quartal beigetragen haben. Auch der Ausblick des Unternehmens für das dritte Quartal falle überraschend gut aus.

Beim Gewinn je Aktie prognostizieren die CS-Experten weiterhin 2,30 Euro für 2019 und 2,80 Euro für 2020. Dividenden sollen vorerst keine ausgeschüttet werden.

Am späten Dienstagnachmittag notierten die ams-Titel an der Zürcher Börse mit plus 7,44 Prozent bei 47,92 Franken.

