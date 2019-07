Mainz (ots) -



Samstag, 27. Juli 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Bei der Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele 2019 steht in diesem Jahr der "Tannhäuser" von Richard Wagner auf dem Programm. Valery Gergiev am Dirigenten- und Tobias Kratzer am Regiepult feiern ihre Debüts auf dem Grünen Hügel. Es singen unter anderen Stephen Gould, Lise Davidsen und Markus Eiche. Moderator Maximilian Maier führt durch den Abend. 3sat zeigt die Premiere der "Bayreuther Festspiele 2019" am Samstag, 27. Juli 2019, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.



Bei der großen Festspielpremiere von Richard Wagners "Tannhäuser" gibt es gleich zwei "Hügel-Debüts": Zum einen wird Stardirigent Valery Gergiev erstmals bei den Bayreuther Festspielen dirigieren, zum anderen ist für die Inszenierung einer der momentan meistdiskutierten Regisseure verantwortlich: Tobias Kratzer. Im vergangenen Jahr wurde seine Inszenierung der "Götterdämmerung" in Karlsruhe mit dem Deutschen Theaterpreis "Der Faust" für die beste Musiktheater-Regie ausgezeichnet. Mit Spannung wird erwartet, wie er den "Tannhäuser" in Szene setzt. Gleichermaßen interessant ist die Frage, wie Valery Gergiev mit der heiklen Akustik des Festspielhauses zurechtkommen wird.



Gergiev steht neben dem Orchester und dem Chor der Bayreuther Festspiele ein hochkarätiges Sängerensemble zur Verfügung. Die Titelpartie übernimmt mit Stephen Gould einer der großen Heldentenöre unserer Zeit. Seit Jahren gehört er, ob als Siegfried, Siegmund oder Tristan, zu den unverzichtbaren Stützen der Festspiele. Ebenfalls mit viel Erfahrung am Grünen Hügel sind Markus Eiche (Wolfram von Eschenbach) und Stephen Milling (Landgraf Hermann) zu sehen. Elena Zhidkova (Venus) war 2001 und in den Folgejahren bereits in "Der Ring des Nibelungen" in Bayreuth zu erleben. Für Lise Davidsen (Elisabeth) hingegen ist es die Premiere im Festspielhaus. Seit sie Plácido Domingos "Operalia"-Wettbewerb 2015 gewonnen hat, erobert sich die junge Norwegerin die Bühnen dieser Welt.



Am Samstag, 10. August 2019, geht es im 3satFestspielsommer weiter: Um 20.15 Uhr zeigt 3sat die Oper "Rigoletto" von den Bregenzer Festspielen, um 23.15 Uhr folgen die steirischen Festspiele "Styriarte Klangwolke 2019".



