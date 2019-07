(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.07.2019 - Aktien von MorphoSys und Vita34 zeigen sich in Frankfurt fester. An der Wall Street kann Biogen mit starken Zahlen überzeugen, die Aktie legt um mehr als fünf Prozent zu. Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsschluss 1,7 Prozent fester bei 12.501 Punkten. Hier können Continental, Daimler und BMW zulegen. Auf der Verliererseite stehen RWE, Wirecard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...