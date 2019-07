Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, während die zweite Hitzewelle in diesem Jahr über Europa rollt, laufen die Aktienmärkte wieder zur Hochform auf. So beendete der Dax eine zweiwöchige Schwächephase und nimmt Anlauf auf das Jahreshoch von Anfang April. Auch jenseits des Atlantiks ist von Sommerflaute wenig zu spüren. So notiert der Dow Jones nur einen halben Prozentpunkt...

