Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Wiederentdeckung der Autoaktien und anderer konjunkturzyklischer Titel hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag Auftrieb verliehen. Der DAX stieg um 1,6 Prozent auf 12.491 Punkte. "Der Markt hofft auf eine konjunkturelle Bodenbildung", so ein Händler. Zum einen wollen China und die USA in der kommenden Woche wieder über eine Lösung des Handelsstreits verhandeln. Der von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier angekündigte Verzicht auf Zölle für US-Industrieprodukte wurde ebenfalls als Entspannungszeichen aufgefasst.

Daneben setzte der Markt weiter auf eine lockerere Geldpolitik in der Eurozone, die in der Zentralbank-Sitzung am Donnerstag zumindest angekündigt werden dürfte. In den USA hat sich US-Präsident Donald Trump mit dem Kongress auf das Vermeiden einer neuen Haushaltssperre geeinigt. Und schließlich steigt der chinesische Konzern Beijing Automotive Group (Baic) mit 5 Prozent bei Daimler ein.

Conti-Aktie trotzt Gewinnwarnung

Angeführt wurde der Aufschwung von Conti, die trotz einer Gewinnwarnung um 6,3 Prozent nach oben schossen auf 129,72 Euro. Warburg hatte das Kursziel zwar gesenkt, mit 175 Euro lag es aber nach wie vor deutlich über dem aktuellen Kurs. Trotz der gegenwärtigen Schwäche in der Branche schätzten die Warburg-Analysten bei Conti die gute strategische Positionierung, das mittelfristige Umsatzwachstum und das Margenpotenzial.

Daimler gewannen mit dem Einstieg des chinesischen Partners 4,4 Prozent. BMW legten um 3,8 Prozent zu, Morgen Stanley hatte die Aktien auf "Übergewichten" angehoben. Bei den deutschen Zulieferern zeigten sich auch Hella mit einem Plus von gut 6,8 Prozent sehr stark, und Schaeffler gewannen 8,7 Prozent. Außerhalb der Autobranche gewannen die ebenfalls konjunkturabhängigen BASF 3,9 Prozent, Thyssenkrupp 3,1 Prozent und Infineon 3,7 Prozent. Vernachlässigt wurden dagegen ausgewählte vergleichsweise konjunkurunabhängige Werte: RWE gaben 1,2 Prozent ab und Vonovia 0,6 Prozent.

Gabelstaplerhersteller unter Druck - Eckert & Ziegler auf Rekordkurs

Stark unter Druck standen die Aktien des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich mit einem Minus von 9,8 Prozent. Nachdem die Nachfrage vor allem im Juni nahezu weggebrochen war, kappte Jungheinrich die Prognose. Die Aktie des Konkurrenten Kion fiel um 2,3 Prozent.

Eckert & Ziegler hatte dagegen die Gewinnprognose angehoben - die Aktie quittierte dies mit Aufschlägen von 17 Prozent auf dem neuen Rekordkurs von 121,20 Euro. Das Medizintechnikunternehmen plant nun mit 4 Euro Gewinn je Aktie nach 3,50 Euro bisher.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 97,3 (Vortag: 60,3) Millionen Aktien im Wert von rund 4,30 (Vortag: 2,57) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und sechs -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.490,74 +1,64% +18,30% DAX-Future 12.487,50 +1,70% +18,07% XDAX 12.496,43 +1,58% +18,10% MDAX 26.154,58 +1,16% +21,15% TecDAX 2.912,46 +0,64% +18,87% SDAX 11.075,25 +0,79% +16,47% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,92% +24 ===

