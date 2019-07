Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Er rechne bei dem Gewerbeimmobilien-Spezialisten im Vergleich zum Auftaktquartal mit einer deutlichen Steigerung des operativen Gewinns (FFO), schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werde begünstigt durch den Dividendenzufluss aus der Beteiligung an TLG Immobilien und die Konsolidierung der Immobiliengesellschaft GEG./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 18:27 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-07-23/19:47

ISIN: DE000A1X3XX4