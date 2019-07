Will man untersuchen, wie man Währungsstabilität verhindert, bietet sich nicht zum ersten Mal Simbabwe als aktuelles Beispiel an. Klar, in Europa und Nordamerika spricht die Inflation eine andere Sprache, und das offizielle Problem sind Teuerungsraten unter dem Notenbankziel von 2 %. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, ein Problem nicht erst dann zu betrachten, wenn es vor einem steht und man es nicht mehr verdrängen kann.Langzeitherrscher im DuoIm Juni 2019 verbot der Nachfolger des nach 37 Jahren an der Macht 2017 gestürzten Langzeit-Diktators Robert Mugabe, sein langjähriger Geheimdienstchef Mnangagwa, die Verwendung des südafrikanischen Rand, des US-Dollars und anderer Fremdwährungen als gesetzliches Zahlungsmittel. In den letzten Jahren waren Fremdwährungen als legales Zahlungsmittel zugelassen worden, nachdem der eigene Dollar wertlos geworden war. Die Zwischenwährung, der Real Time Gross Settlement Dollar (RTGS), wurde in Simbabwe-Dollar umbenannt und ist nun seit dem 24.06.2019 die einzige gesetzliche Währung, die im Land verwendet werden darf.

Den vollständigen Artikel lesen ...