Andersen Global gab bekannt, dass es eine Kooperationsvereinbarung mit Chimwamurombe Legal Practice (Zenas) in Simbabwe unterzeichnet hat. Andersen Global hat in knapp zwei Jahren eine Präsenz in über 14 afrikanischen Ländern aufgebaut.

Zenas wurde 2015 gegründet und verfügt heute über ein Team von 11 Fachleuten, die Einzelpersonen, Organisationen, Institutionen und Unternehmen rechtliche Dienstleistungen anbieten. Mit einer Spezialisierung auf kleine und mittelständische Unternehmen bieten sie Lösungen in den Bereichen Bergbau und Bauwesen, Handel, Forderungseintreibung, Eigentumsrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht, Steuern, Technologie, Telekommunikation, Medienrecht, Recht des geistigen Eigentums und Strafprozessrecht.

"Als wir begannen, wollten wir die gefragteste und vertrauenswürdigste Anwaltskanzlei Simbabwes sein", sagte Fungai Chimwamurombe, Managing Director des Zenas-Büros. "Diese Werte passen sehr gut zu den Firmen der internationalen Organisation Andersen Global. Wir freuen uns, einem Team von Fachleuten beizutreten, das sich gleichermaßen dafür einsetzt, Kunden wie die eigene Familie zu behandeln und erstklassigen Service zu bieten."

"Fungai und sein Team sind innerhalb kürzester Zeit in Bezug auf Größe und Respekt in ihrem Markt rasant gewachsen", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. "Sie sind eine dynamische junge Gruppe mit Qualität als Kern ihres Geschäfts. Darüber hinaus ist Afrika eine dynamische geschäftliche Hochburg; unsere neue Familie in Simbabwe wird eine ausgezeichnete Ergänzung unseres Afrika-Teams sein und dazu beitragen, unsere Reichweite in der Region noch weiter auszubauen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an 144 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190820005748/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Tax

+1 415 764 2700