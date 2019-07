London (ots/PRNewswire) - RENBDO.io freut sich, bekannt geben zu können, dass die erste ICO-Kampagne für europäische Fonds seines Projektes RENBDO für umweltfreundliche Energie genehmigt wurde. RENBDO ist eine umweltfreundliche Initiative von Eco Smart Energies Ltd. zur Einrichtung eines Windparks mit zweiundfünfzig Turbinen zur Erzeugung von Windenergie. Vor der Genehmigung der ICO wird die Europäische Union 70 % des Finanzbedarfs des Projekts über seine nicht rückzahlbaren Mittel für umweltfreundliche Energie decken.



RENBDO (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization) hat vor Kurzem seine Prä-ICO-Kampagne gestartet. Das Ziel dieser Kampagne besteht darin, die verbleibenden 30 % des Finanzierungsbedarfs zu erhalten. RENBDO hat eine dezentralisierte Infrastruktur um seine proprietären Tokens für erneuerbare Energie (Renewable Energy Token, RET) herum erstellt. Im Gegensatz zu Projekten, die Investoren nicht verwendbare Tokens anbieten, hat RENBDO ein Ökosystem geschaffen, das einen echten Gewinn für Investoren erzielt. Dies beruht darauf, dass ein RET einem Unternehmensanteil entspricht. Am wichtigsten ist jedoch, dass 90 % der durch dieses Projekt erzielten Gewinne unter den Token-Besitzern verteilt werden.



https://youtu.be/CxL-ql_o62Y



Um bessere Möglichkeiten für die Investoren zu gewährleisten, hat RENBDO das Projekt tokenisiert. Je nach ihrer Beteiligung erhalten alle RET-Inhaber einen bestimmten Betrag der Renditen. Basierend auf der Genehmigung für EU-Fonds liegt der Preis eines RET derzeit bei 0,495 USD/. RETs sind nun über eine Teilnahme an der RENBDO ICO-Kampagne öffentlich erhältlich. Eco Smart Energies Ltd hat die Betrugswahrscheinlichkeit durch das Ausschalten aller Vermittler minimiert. Interessanterweise haben die Investoren auch ein Mitspracherecht bei allen wichtigen Entscheidungen im Hinblick auf den Betrieb von RENBDO.



"Es macht mich besonders stolz und bereitet mir große Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass die RENBDO ICO-Kampagne von EU-Fonds genehmigt wurde. Wir danken der EU für ihre Schirmherrschaft und haben keinen Zweifel daran, dass diese Unterstützung uns weit bringen wird", so Marc Biggins, der CEO von Eco Smart Energies Ltd. "Wir glauben auch, dass das nicht nur für RENBDO, sondern für die gesamte Kryptowährungscommunity weltweit tolle Neuigkeiten sind. Aktive Unterstützung von traditionellen Handels- und Finanzgremien wie der EU kann im Hinblick auf eine großflächige Annahme von Kryptowährungen Wunder wirken."



Die RENBDO ICO-Kampagne wird 45 Tage lang fortdauern, so dass Anleger weiterhin RETs mit Ethereum, Bitcoin und Litecoin kaufen können. Insgesamt stehen 80.000.000 Coins zum Verkauf und das harte Limit für die Kampagne beträgt 39.600.000.



Sie können sich auf folgender Website für die ICO-Kampagne von RENBDO registrieren: https://www.renbdo.io/



Über RENBDO: RENBDO oder Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization ist ein aufstrebendes Kryptowährungs-Start-up-Venture, das darauf abzielt, Windanlagen für die Produktion von grüner Energie aufzubauen. Das Hauptziel dieses Projekts ist es, ausreichende Mittel für die Installation von bis zu 52 Windturbinen über ein Initial Coin Offering (ICO) zu beschaffen. Dieses Projekt ist die Idee von Eco Smart Energies Ltd, einem 2015 von einer Gruppe von Branchenspezialisten gegründeten Unternehmen. Vor der Einführung der RENBDO-Plattform waren diese Spezialisten in der Produktion und Distribution von Elektrizität tätig.



Website: http://www.renbdo.io/E-Mail: contact@renbdo.io