Die ghanaische Anwaltskanzlei Sam Okudzeto Associates hat eine Kooperationsvereinbarung mit Andersen Global unterzeichnet, die die Präsenz von Andersen Global in 13 afrikanischen Ländern und über 51 Ländern weltweit markiert.

Sam Okudzeto Associates mit Sitz in der Hauptstadt Accra ist eine der größten Anwaltskanzleien in Ghana. In den letzten 48 Jahren hat die Kanzlei Rechtsberatung und Unterstützung in Unternehmens- und Handelsbereichen angeboten, einschließlich in den Bereichen Patente und Marken, Fusionen und Übernahmen, Steuerberatung, Corporate Banking, internationaler Handel und Investitionen, Forderungseintreibung, Bergbau- und Mineralienrecht, Industrie- und Arbeitsrecht, Luftfahrts-, Seerecht, Erdöl und Gas sowie geistiges Eigentum.

Die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Sam Okudzeto Associates, Sam Okudzeto und Nene Amegatcher, haben das Team seit der Gründung der Firma geleitet, bis Nene Amegatcher zum Obersten Gerichtshof befördert wurde. Die Kanzlei hat inzwischen vier Partner und 18 Anwälte, die sich durch ihr fundiertes Wissen und ihre Erfahrung mit alternativer Streitbeilegung einen internationalen Ruf erworben haben.

"Es gibt so viele Möglichkeiten für Wachstum in Ghana und ganz Afrika", sagte Sam. "Ich bin zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global uns auf die nächste Stufe bringen und unsere Fähigkeiten in der Region erweitern wird. Wir werden in der Lage sein, weiterhin erstklassige Dienstleistungen auf dem Markt anzubieten und eine nahtlose Vereinigung von Experten auf der ganzen Welt für einen erweiterten Kundenkreis zu schaffen."

"Sie gelten nicht nur als führende juristische Branchenexperten in Ghana, sondern Sam und sein Team verleihen unseren Kapazitäten in Afrika zusätzliche Tiefe und Breite. Die Aufnahme einer gefragten Kanzlei wie Sam Okudzeto Associates ist nicht nur eine logische Ergänzung für Andersen Global, sondern erweitert unser Angebot in der Region und ist ein wichtiger Teil unserer Afrika-Strategie", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 144 Standorten präsent.

