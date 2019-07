Am Mittwoch wird es spannend in Bezug auf die Tesla-Aktie - denn dann will das Unternehmen seine Geschäftszahlen zum 2. Quartal 2019 veröffentlichen. Das ist dann sozusagen die Stunde der Wahrheit: Wird Tesla es schaffen, wieder schwarze Zahlen zu schreiben? Die Voraussetzungen sind schon einmal gar nicht schlecht. Denn Tesla hat bereits zu Monatsbeginn Zahlen zu der Höhe der produzierten und ausgelieferten Fahrzeuge in Q2 2019 genannt. Da gab es demnach eine neue Rekordproduktion von 87.048 Fahrzeugen. ... (Peter Niedermeyer)

