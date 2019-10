Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat erneute einen wichtigen Erfolg in seiner Pipeline erzielen können. Die Aktie von Roche reagiert am Montagmorgen mit einem deutlichen Plus. Das Mittel Mabthera/Rituxan (Rituximab) hat in einer wichtigen Studie zu Autoimmunerkrankungen die gesteckten Ziele erreicht. In der Phase-3-Studie zur Behandlung von Patienten mit der Autoimmunerkrankung Pemphigus vulgaris (PV) erwies sich das Roche-Mittel gegenüber Mykophenolatmofetil als überlegen, wie Roche am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...