FRANKFURT (Dow Jones)--Die Metro-Aktie hat im nachbörslichen Handel am Dienstag kaum auf die Zahlen für das dritte Quartal reagiert. Der Handelskonzern hat dank Verbesserungen in allen Regionen außerhalb Russlands sowie durch das späte Osterfest operativ mehr verdient und mehr umgesetzt. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bekräftigt. Wieweit diese Bestand hat, ist allerdings unklar. Aktuell läuft für Metro ein Übernahmeangebot des Investors EPGC. Zudem ist der Konzern dabei, das Hypermarket-Einzelhandelssegment Real zu verkaufen und sucht in China einen Partner für sein Einzelhandelsgeschäft. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz unverändert getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.546 12.491 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

