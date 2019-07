Zu den neuen Partnern von Community zählen A+E Networks, AMC Networks und Cheddar

Community, powered by Xandr, ist ein kuratierter Marktplatz für Verlage, der Werbetreibende in die Lage versetzt, ihre breit gefächerte Zielgruppe in einer auf Brand-Safety ausgelegten, datenschutzkonformen und videofokussierten Umgebung zu erreichen. Die Medienmarken A+E Networks, AMC Networks und Cheddar vertrauen auf die ersten Partner von Community, darunter den Marken von WarnerMedia: CNN, TNT, TBS, truTV, B/R Live, Otter Media und Warner Bros. sowie VICE, Hearst Magazines, Newsy, Philo, Tubi und Xumo.

Community basiert auf der leistungsstarken Technologie von Xandr und auf Verbraucherkenntnissen, welche die Käufer und Anbieter in die Lage versetzen werden, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Dieser neuartige Marktplatz ist der erste Schritt in Richtung künftiger Konvergenz zwischen linearem und digitalem TV.

"Im Kern verkörpert Community die Idee, unsere Content-Partner dabei zu unterstützen, das Beste aus ihren Premiuminhalten herauszuholen", so Brian Lesser, CEO von Xandr. "Durch die Zusammenführung all dieser großartigen Inhalte, die durch ausgefeilte Verbraucheranalysen und herausragende Technologien unterstützt werden, ist Community nun in der Lage, eine bessere Lösung für die Werbetreibenden und einen besseren Service für die Verbraucher bereitzustellen."

Community bietet den Werbetreibenden durch Multi-Seller-Geschäfte Zugang zu Premium-Content in großem Maßstab, wohingegen den Verlagen eine Möglichkeit geboten wird, den Wert ihrer Bestände zu vergrößern und die Monetarisierung zu verbessern.

In zunehmenden Maße suchen die Werbetreibenden nach Verbindungsmöglichkeiten auch zu schwer erreichbaren Zielgruppen, da digitale Video-Präsenz und TV konvergieren. Die Cross-Screen Addressable Lösung von Xandr wurde nun in Community integriert, um Werbetreibende in die Lage zu versetzen, die Leistungsfähigkeit von Adressable TV mit der Präzision und Skalierbarkeit der digitalen Technologie zu kombinieren, sodass die Werbetreibenden unterstützt werden können, ihre Zielgruppen auch über mehrere Bildschirme hinweg zu erreichen.

Durch das Erschließen wertvoller, First-Party-Erkenntnisse von AT&T, die aus 170 Millionen Direct-to-Consumer-Beziehungen im Rahmen einer Methode unter Schutz der Privatsphäre gewonnen wurden, ermöglicht Community den Werbetreibenden nun auch Zielgruppen auf Basis von Intentionen, Interessenlage und Lifestyle-Attributen zu erreichen. Diese Erkenntnisse unterstützen die Werbetreibenden, die Effektivität ihrer Medieneinkäufe durch Bewertung der Markengesundheit und das Management der Ausspielung von Werbemitteln zu verbessern.

Xandr ist Marktführer im Bereich fortgeschrittener TV* Lösungen und durch Community wird ihm nun die Möglichkeit geboten, eine für die Marken noch relevantere Werbung zu erzielen, wohingegen Netzwerke unterstützt werden, die Ausbeute bei Live- oder linearen TV-Beständen oder durch Playback-on-Demand effizient zu optimieren.

Partner-Zitate

"AT&T ist bereits seit Jahren ein großartiger Partner für Cheddar, und zwar durch Übertragung von Cheddar auf DIRECTV, DirecTV NOW und U-verse", so Jon Steinberg, Gründer und CEO von Cheddar. "Erhebliche Anteile unserer Zuschauerschaft entfallen auf das OTT-Fernsehen (Over the Top) und Connected TV. Wir sind hocherfreut, dem Marktplatz von Community, powered by Xandr, beitreten zu können. Dies wird die weitere Skalierung ermöglichen und zur Wertsteigerung unseres TV- und Video-Bestands beitragen, indem wir mit weiteren Werbetreibenden in einer und auf Markensicherheit ausgelegten Premium-Umgebung verknüpft werden."

