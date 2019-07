Velodyne integriert die Kartierungs- und Lokalisierungssoftware von Mapper, um revolutionäre lidarzentrierte erweiterte Fahrassistenzsysteme (ADAS) weiterzuentwickeln

Velodyne Lidar, Inc. gab heute bekannt, dass es Kartierungs- und Lokalisierungssoftware von Mapper.ai sowie geistige Eigentumswerte erworben hat. Die Mapper-Technologie wird es Velodyne ermöglichen, die Entwicklung von Vella zu beschleunigen, einer bahnbrechenden Software, die ihren Velarray-Lidarsensor für direktionale Ansicht etabliert. Der Velarray ist der erste fest eingebaute Velodyne-Lidarsensor, der hinter eine Windschutzscheibe passt und als integraler Bestandteil für überlegene, effektivere Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) eingesetzt wird.

In addition to ADAS, Velodyne will incorporate Mapper technology into lidar-centric solutions for other emerging applications, including autonomous vehicles, last-mile delivery services, security, smart cities, smart agriculture, robotics, and unmanned aerial vehicles. (Photo: Business Wire)

Das gesamte Führungs- und Entwicklungsteam von Mapper wird sich Velodyne anschließen und die große und wachsende Softwareentwicklungsgruppe des Unternehmens stärken. Die neuen Talente werden das bestehende Software-Team von Entwicklern ergänzen, die an der Vella-Software arbeiten, was die Produktion von leistungsstarken ADAS-Lösungen durch Velodyne beschleunigen wird.

Die bahnbrechenden Lösungen von Velodyne ermöglichen es den Kunden, erweiterte Fähigkeiten für ADAS-Funktionen wie Fußgänger- und Fahrradvermeidung, Spurhalteassistent (Lane Keep Assistance, LKA), automatische Notbremsung (Automatic Emergency Braking, AEB), adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC), Stauassistent (Traffic Jam Assist, TJA) und mehr zu aktivieren.

"Das Ziel auf dem Automobilmarkt ist es, den Transport sicherer zu machen. Durch die Erweiterung unseres breiten Portfolios an Lidar-Technologie um die Vella-Software wird Velodyne die Leistung und Sicherheit von ADAS revolutionieren", sagt Anand Gopalan, CTO bei Velodyne. "Die Erweiterung unseres Teams zur Entwicklung von Vella ist ein großer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, eine ADAS-Lösung in Serie zu produzieren, die die Sicherheit auf den Straßen erheblich verbessert. Die Mapper-Technologie gibt uns Zugang zu einigen wichtigen algorithmischen Elementen und beschleunigt unseren Entwicklungszeitrahmen. Gemeinsam werden unsere Sensoren und Software es ermöglichen, dass leistungsstarke Sicherheitslösungen auf Lidar-Basis in jedem Fahrzeug verfügbar sind."

"Velodyne hat nicht nur den Markt für High-Fidelity-Automotive-Lidar geschaffen, sondern sich auch als Marktführer etabliert. Wir sind seit Jahren Velodyne-Kunden und haben ihre Lidarsensoren bereits in einfach zu implementierende Lösungen für skalierbares High-Definition-Mapping integriert", sagt Dr. Nikhil Naikal, Gründer und CEO von Mapper, der zu Velodyne kommt. "Wir freuen uns, mit unserer Technologie den Lidar-zentrierten Softwareansatz von Velodyne für ADAS zu beschleunigen."

Zusätzlich zu ADAS wird Velodyne die Mapper-Technologie in lidarzentrierte Lösungen für andere neue Anwendungen integrieren, darunter die Bereiche autonome Fahrzeuge, Zustelldienste für die letzte Meile, Sicherheit, intelligente Städte, intelligente Landwirtschaft, Robotik und unbemannte Luftfahrzeuge.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidarsensorik-Technologien. David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, erfand 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidarsysteme während seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics. Mr. Halls Erfindung revolutionierte die Sichtweise und Autonomie in den Bereichen Automotive, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der fortschrittliche Alpha Puck, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

