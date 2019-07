Amazon hat auf LinkedIn Stellenausschreibungen veröffentlicht, die auf einen möglichen Einstieg ins Werbegeschäft für Games hindeuten könnten.? Stellenausschreibungen bei LinkedIn für Amazon-Startup A2Z Development Center ? Entwicklung eines disruptiven Werbesystems ? Will Amazon den Markt von der Gaming-Seite her aufrollen?Auf LinkedIn sind Ausschreibungen für das zu Amazon gehörende Unternehmen A2Z Development Center aufgetaucht, in denen das Unternehmen Mitarbeiter für den Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...