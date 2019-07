Nicht nur bei der Vermittlung von Mietwagen will Uber in Deutschland mitverdienen. Die Amerikaner wollen auch Lkw über ihre Plattform vermitteln.

Der Fahrdienstvermittler Uber dehnt sein Angebot in Deutschland auf den Lastwagenverkehr aus. Der Dienst Uber Freight verbindet mit einer App Speditionen und deren gewerbliche Kunden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Uber wirbt damit, den Markt effizienter zu organisieren, in dem Lastwagen rund ein Fünftel ihrer Fahrstrecke leer zurücklegten.

