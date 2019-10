Uber hat eine herbe Schlappe für seinen Fahrdienst Uber X vor dem Landgericht Köln eingefahren. Die Umsetzung des Dienstes verstoße gegen das Personenbeförderungsgesetz, heißt es in der Einstweiligen Verfügung. Der Fahrdienstvermittler Uber darf seine App laut einem Gerichtsbeschluss nicht mehr zur Mietwagenvermittlung in Deutschland einsetzen. Die Umsetzung des Dienstes Uber X verstoße gegen das Personenbeförderungsgesetz, heißt es in der Einstweiligen Verfügung des Landgerichts Köln, die der dpa vorliegt. Zuvor hatten "WDR" und die "Kölnische Rundschau" darüber berichtet. Geklagt hatte ein Kölner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...