Dank einer hoher Nachfrage nach weniger zuckerhaltigen Soft-Drinks hat Coca-Cola die wegbrechende Nachfrage nach konventionellen Getränken ausgleichen können. Sämtliche gesundheitsorientierte Geschäftsbereich verbuchten deutliche Zugewinne.

Der Gewinn stieg verglichen mit dem Vorjahreswert um 13 Prozent auf 2,6 Mrd. US-Dollar, wie der Getränkeriese am Dienstag in Atlanta bekannt gab. Der Umsatz legte um gut 6 Prozent auf 10,0 Mrd. US-Dollar zu. Damit übertraf der Konzern die Analystenschätzungen sogar leicht. Interessant dürfte sich überdies der Bereich der Energydrinks und Kaffeeprodukte zeigen, in den Coca-Cola große Hoffnungen setzt.

Ein Blick auf den Langfristchart offenbart seit 2009 einen intakten Aufwärtstrend, der das Wertpapier von einem Kursstand von gerade einmal 18,72 US-Dollar auf ein aktuelles Hoch von 54,22 US-Dollar aufwärts gedrückt hat. Interessant gestaltet sich hierbei die jüngste Kursentwicklung, diese spielt sich oberhalb ...

