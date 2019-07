Das war gestern die Überraschung an der Wall Street und viele reiben sich die Augen. Dow Inc. war der zweite Gewinner des Tages im Dow Jones. Wie das? Merken Sie sich den Begriff Seitenwechsel. Welche Konsequenzen darin stecken, lesen Sie in der nächsten Actien-Börse am Donnerstag. Denn es geht um den Wechsel von Großinvestments zugunsten von Valueinvestments. Das lässt sich nicht in Prozenten messen, sondern relativ. In dieser Frage steckt die weitere Entwicklung der Märkte nachdem bislang vor allem die großen Techs den Ton angaben. Das gilt auch für DAX & Co. Wie dies wiederum funktioniert lesen Sie gleichfalls in der zitierten Actien-Börse.



