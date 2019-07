Der Mobilfunker Telefonica Deutschland hat im zweiten Quartal überraschend viel Umsatz im Kerngeschäft einfahren können. Bereinigt um Regulierungseffekte habe der Erlös mit Mobilfunkdienstleistungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent zugelegt, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch in München mit. Analysten hatten lediglich mit 0,5 Prozent Plus gerechnet. Insgesamt - also inklusive Festnetzerlösen und Geräteverkäufen - zog der Umsatz um 1,6 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro an.

Das um Sondereffekte und Regulierungskürzungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag wie von Analysten erwartet bei 593 Millionen Euro. Vor allem wegen geänderter Bilanzierungsregeln war das ein Plus von über einem Fünftel. Nach sechs Monaten liegt Telefonica beim operativen Ergebnis auf vergleichbarer Basis mit 0,7 Prozent im Plus. Damit sei das Unternehmen auf Kurs für die bestätigten Jahresziele, hieß es.

Unter dem Strich macht die O2-Mutter weiter Verlust. Nach zwölf Millionen Euro Verlust ein Jahr zuvor fiel der diesmal mit 49 Millionen Euro gut vier Mal so hoch aus. Telefonica schreibt im Zuge der milliardenschweren Übernahme von E-Plus nach wie vor große Beträge für nicht mehr genutzte Sendeanlagen sowie den gezahlten Firmenwert ab./men/fba

