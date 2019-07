Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS will ihr mittelfristiges Sparziel bereits in diesem Jahr erfüllen. Der Konzern befindet sich auf einem guten Weg, die angepeilten jährlichen Kosteneinsparungen von 150 Millionen Euro brutto bereits in diesem Jahr zu erreichen. Dies teilte das SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit.

Damit ist die Konzernspitze um Vorstandschef Asoka Wöhrmann bei diesem Ziel etwas optimistischer als zuletzt. Bislang hatte es geheißen, dass beim Sparziel das obere Ende der angepeilten Spanne von 125 Millionen Euro bis 150 Millionen Euro erreicht wird. Als Basis gilt die Kostenbasis von 2017.

Die anderen Ziele bestätigte die DWS bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal. Demnach will das Unternehmen bei den Nettozuflüssen weiter schneller wachsen als der Markt. Zudem sollen der Anteil der um Sondereffekte bereinigten Kosten an den Erträgen auf 70 (2018: 72,3) Prozent sinken./zb/mis

ISIN DE0005140008 DE000DWS1007

