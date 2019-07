Die Privatbank Berenberg hat Heidelberger Druck nach einer Gewinnwarnung für 2020 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2,55 auf 0,95 Euro gesenkt. Die Aktien hätten an Dynamik eingebüßt, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie dürften nun bis auf weiteres vor sich hindümpeln, weil der Markt das Zutrauen in den Hersteller von Druckmaschinen erst einmal verloren habe. Und das Management habe vermutlich keinen angemessenen Plan, um das wieder zu ändern./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-24/07:58

ISIN: DE0007314007