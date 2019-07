Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 115 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry ließ in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Auswirkungen des Flugverbots für den Boeing-Jet 737 Max in seine Schätzungen für den Luftfahrtzulieferer einfließen. Außerdem bezog er eine neue Spartenaufteilung ein und verschob den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 20:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 20:26 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000073272