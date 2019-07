ATOSS Software AG: Hervorragende Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr mit dynamischem Wachstum im Cloud Geschäft DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis ATOSS Software AG: Hervorragende Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr mit dynamischem Wachstum im Cloud Geschäft 24.07.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gemäß vorläufigen Zahlen hat die ATOSS Software AG im ersten Halbjahr ihren Umsatz erneut deutlich um 15 Prozent auf Mio. EUR 33,9 gesteigert. Der Spezialist für Workforce Management hat hierbei das Ergebnis trotz erheblicher Zukunftsinvestitionen weiter ausgebaut und neue Rekordwerte aufgestellt. Innerhalb eines sich weiter stark entwickelnden Kerngeschäfts mit um 36 Prozent steigenden Softwarelizenzauftragseingängen weist vor allem der Bereich Cloud mit einem Umsatzwachstum von 90 Prozent besonders eindrucksvolle Wachstumswerte auf. Der Vorstand ist vor dem Hintergrund der ausgezeichneten Auftragslage überzeugt, auch im Geschäftsjahr 2019 auf Wachstumskurs zu bleiben und somit das vierzehnte Jahr in Folge mit Rekordwerten abzuschließen. München, 24. Juli 2019 Die vorgelegten Halbjahresergebnisse belegen erneut die dynamische Geschäftsentwicklung und einzigartige Stellung von ATOSS im Markt für Workforce Management. Mit ihren innovativen Lösungen rund um das digitale Workforce Management ist es der Gesellschaft im ersten Halbjahr erneut gelungen eine Vielzahl namhafter Firmen als Neukunden zu gewinnen. Das Thema Cloud gewinnt dabei eine immer größere Bedeutung. Der Umsatz mit Software wuchs im Zeitraum Januar bis Juni 2019 sehr deutlich um 19 Prozent auf Mio. EUR 22,0 (Vj. Mio. EUR 18,5). Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 65 Prozent (Vj. 63 Prozent). Mit Softwarelizenzen wurde ein Umsatz von insgesamt Mio. EUR 6,8 (Vj. Mio. EUR 6,0) erzielt. Der größte Wachstumsimpuls innerhalb der Softwareerlöse ging jedoch von den wiederkehrenden Umsätzen mit Cloudlösungen aus, die sich um 90 Prozent auf Mio. EUR 3,4 (Vj. Mio. EUR 1,8) erhöhten und somit bereits halb so hoch wie die Softwarelizenzerlöse sind. Die seit Jahren konstant positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls ungebrochen weiter fort. Hier stiegen die Umsätze um 10 Prozent auf Mio. EUR 11,9 (Vj. Mio. EUR 10,8). Auch die Umsätze mit Beratungsleistungen liegen mit Mio. EUR 9,4 (Vj. Mio. EUR 8,5), respektive einer Zunahme von 11 Prozent deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums und zeigen seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum. Die Umsätze mit Hardware belaufen sich auf Mio. EUR 1,7 (Vj. Mio. EUR 1,8). Die sonstigen Umsatzerlöse betrugen Mio. EUR 0,8 (Vj. Mio. EUR 0,7). Nicht nur beim Umsatz kann ATOSS neue Spitzenwerte aufweisen. Auch das operative Ergebnis (EBIT) stieg trotz der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Wachstumsinvestitionen, insbesondere in R&D, Sales und Customer Service, mit 16 Prozent - und damit um einen Prozentpunkt stärker als das erzielte Umsatzwachstum - auf Mio. EUR 8,7. Hieraus ergibt sich eine anhaltend attraktive EBIT-Marge von 26 Prozent (Vj. 25 Prozent). Die äußerst positive Geschäftsentwicklung, verbunden mit hohen Cashflows aus aktuellen Großprojekten und Sondereffekten aus Übernahme neuer Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in Verbindung mit der Erstanwendung von IFRS 16 (Leasingverhältnisse) zum 1. Januar 2019 bewirkte eine Zunahme des operativen Cashflows um 94 Prozent auf Mio. EUR 8,5.(2) Ungeachtet der am 6. Mai 2019 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von Mio. EUR 15,9 (Regeldividende EUR 1,40 zzgl. Sonderdividende EUR 2,60 pro Aktie) weist ATOSS zum Ende des ersten Halbjahres eine zum Vorjahr nahezu unveränderte, ansehnliche Finanzmittelausstattung von Mio. EUR 25,1 (Vj. Mio. EUR 25,9) auf. Das auf hohem Niveau nochmals gestiegene Interesse der Kunden an ATOSS Lösungen - belegt durch die im ersten Halbjahr um 36 Prozent auf Mio. EUR 10,5 (Vj. Mio. EUR 7,7) gestiegenen Auftragseingänge für Softwarelizenzen und den Softwareanteil aus fest kontrahierten Cloud Subskriptionen - zeigt die hervorragenden Zukunftsaussichten der Gesellschaft. So beträgt der Auftragsbestand bei Softwarelizenzen zum Ende des ersten Halbjahres Mio. EUR 6,1 nach Mio. EUR 5,1 im Vorjahr. Hinzu kommt das Geschäft aus der Cloud. Der ARR (Annual Recurring Revenue, d.h. die innerhalb der nächsten 12 Monate auf Basis der zum Stichtag laufenden monatlichen Nutzungsgebühren generierten Umsätze) betrug zum 30. Juni 2019 Mio. EUR 5,8 und hat sich gegenüber dem Vorjahr (Mio. EUR 3,4) um 70 Prozent erhöht. Durch die signifikanten Fortschritte bei der Cloud Transformation hat die Gesellschaft die Weichen für die weitere Zukunft gestellt. ATOSS bleibt somit weiterhin Vorbild für Wachstum und Stabilität und ist exzellent positioniert, um von den starken Wachstumstreibern im Markt wie demografischer Wandel und Digitalisierung zu profitieren. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand seine zu Jahresbeginn getroffene Prognose für das Gesamtjahr 2019. Diese sieht bei einem Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent und weiterer geplanter Investitionen insbesondere in den Vertriebsbereich zur Erschließung neuer Märkte und Branchen eine EBIT-Marge von 25 bis 28 Prozent vor. KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: HALBJAHRESVERGLEICH IN TEUR 01.- Anteil am 01.01.2018 Anteil am Veränderung 01.- Gesamtum- - Gesamtum- 2019 zu 201- satz 30.06.2018 satz 2018 9 - 30.- 06.- 201- 9 Umsatz 33.- 100% 29.446 100% 15% 933 Software 22.- 65% 18.513 63% 19% 015 Lizenzen 6.7- 20% 5.970 20% 13% 50 Wartung 11.- 35% 10.757 37% 10% 879 Cloud 3.3- 10% 1.785 6% 90% 86 Beratung 9.4- 28% 8.451 29% 11% 08 Hardware 1.7- 5% 1.780 6% -2% 44 Sonstiges 766 2% 703 2% 9% EBITDA(1) 10.- 30% 7.942 27% 28% 138 EBIT 8.6- 26% 7.472 25% 16% 58 EBT 9.0- 27% 7.391 25% 23% 85 Nettoergebnis 5.9- 17% 4.986 17% 18% 04 Cash Flow(2) 8.4- 25% 4.366 15% 94% 86 Liquidität(3/4) 25.- 25.862 -3% 108 EPS in Euro 1,4- 1,25 18% 8 Mitarbeiter(5) 484 436 11% KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Umsatz 16.998 16.935 17.258 15.907 14.926 Software 11.168 10.846 10.984 9.875 9.265 Lizenzen 3.369 3.381 4.043 3.320 2.897 Wartung 5.976 5.903 5.654 5.455 5.420 Cloud 1.824 1.563 1.287 1.100 947 Beratung 4.495 4.913 4.853 4.430 4.284 Hardware 967 777 1.124 1.178 1.016 Sonstiges 367 399 297 424 362 EBITDA 5.272 4.866 5.252 4.800 3.849 EBIT 4.054 4.604 4.870 4.575 3.624 EBIT-Marge in % 24% 27% 28% 29% 24% EBT 4.223 4.862 4.898 4.500 3.616 Nettoergebnis 2.720 3.183 3.176 3.032 2.436 Cash Flow(2) 1.271 7.216 -719 8.963 -1.368 Liquidität(3/4) 25.108 40.298 33.312 34.383 25.862 EPS in Euro 0,68 0,80 0,80 0,76 0,61 Mitarbeiter(5) 484 474 465 448 436 (1) Erstmals zu berücksichtigen ist ab dem 1. Januar 2019 der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 16, der auch die Höhe des EBITDA im ersten Halbjahr beeinflusst. Das um IFRS 16 bereinigte EBITDA beträgt für den Zeitraum 01.01.-30.06.2019 TEUR 9.190 (Vj. TEUR 7.942). (2) Infolge der Erstanwendung des IFRS 16 zum 1. Januar 2019 erhöht sich der operative Cashflow und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit verringert sich um TEUR 1.012. (3) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (4) Dividende von EUR 4,00 je Aktie am 06.05.2019 (TEUR 15.906) und Dividende von EUR 1,17 je Aktie am 02.05.2018 (TEUR 4.653) (5) zum Quartals-/Jahresende Anstehende Termine: 09.08.2019 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 24.10.2019 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 25.11.2019 ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 6.500 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com Kontakt ATOSS Software AG Christof Leiber / Vorstand Rosenheimer Straße 141 h, D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 Fax: +49 (0) 89 4 27 71 - 100 investor.relations@atoss.com 24.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: ATOSS Software AG Rosenheimer Str. 141 h 81671 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 4 27 71-0 Fax: +49 (0)89 4 27 71-100 E-Mail: investor.relations@atoss.com Internet: www.atoss.com ISIN: DE0005104400 WKN: 510440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange