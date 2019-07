Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Beim DAX platzte gestern der Knoten. Er stieg um 1,6 Prozent bzw. gut 200 Punkte an. Damit schloss er nur zehn Zähler unter der 12.500 Punkte-Marke. Vor allem Auto-Werte trieben den DAX an und bescherten ihm den besten Tag seit vier Wochen. Marktidee: Coca-Cola. Coca-Cola hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie legte daraufhin um sechs Prozent zu und war stärkster Wert im Dow Jones. Auch charttechnisch war der Anstieg von Bedeutung. Coca-Cola befindet sich auf einem neuen Rekordhoch. Gleichzeitig ist der Kurs in der Nähe einer Fibonacci-Marke.