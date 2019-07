Michael Eberhardt und Frank Hohenadel verstärken das Managementteam der SNP SE DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie Michael Eberhardt und Frank Hohenadel verstärken das Managementteam der SNP SE 24.07.2019 / 08:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SNP | Corporate News Michael Eberhardt und Frank Hohenadel verstärken das Managementteam der SNP SE - Michael Eberhardt hat die Aufgaben als Chief Operating Officer (COO) der SNP SE übernommen - Frank Hohenadel verantwortet als neuer Chief Human Ressource Officer (CHRO) den Personalbereich der SNP SE Heidelberg, Juli 2019 - SNP Schneider-Neureither & Partner SE, mit Sitz in Heidelberg, hat seine Führungsmannschaft verstärkt: Zum 1. Juli 2019 sind mit Michael Eberhardt und Frank Hohenadel zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten ins Managementboard der SNP eingezogen. Damit hat SNP die angekündigten personellen Weichenstellungen auf der Managementebene wie geplant umgesetzt. Als Chief Operating Officer (COO) ist Michael Eberhardt für den Vertrieb, das Field-Marketing sowie das Beratungsgeschäft zuständig. Zudem zählt die Steigerung der Profitabilität im operativen Geschäft zu seinen Aufgabenfeldern. Eberhardt wechselte von der DXC Technology, Böblingen, zur SNP SE. Frank Hohenadel verantwortet als neuer Chief Human Resources Officer (CHRO) den Personalbereich und wird sich zudem um die weitere interne Unternehmenstransformation kümmern. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Performance- und Talent-Management, Change- und Bildungsmanagement sowie in digitaler Transformation im internationalen Industrieumfeld. Vor seinem Wechsel zu SNP hatte er HR- und IT-Führungspositionen unter anderem bei Lufthansa und Deutsche Telekom und war zuletzt bei der KUKA AG für die interne Unternehmenstransformation zuständig. Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrates der SNP SE: "Wir begrüßen zwei sehr erfahrene Kollegen im SNP-Topmanagement und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Mit der Berufung von Frank Hohenadel bringen wir deutlich zum Ausdruck, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Basis unseres Geschäftserfolges sind. Die personellen Weichenstellungen der vergangenen Wochen sichern den starken Wachstumskurs der letzten Jahre ab und tragen dazu bei, weiteres Wachstumspotenzial in den globalen Märkten zu realisieren, die operative Leistungsfähigkeit zu erhöhen und die Profitabilität zu steigern." Über SNP Die SNP SE unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen. Mit der weltweit führenden Software Suite für Datentransformationen (CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation) sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Datentransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio.EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner Investor Relations: Marcel Wiskow Telefon: +49 6221 6425-637 Fax: +49 6221 6425-470 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com 24.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 845733 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 845733 24.07.2019 ISIN DE0007203705 AXC0066 2019-07-24/08:15