DWNI vor Absturz?

Deutsche Wohnen SE: Diskussion um Verstaatlichung verunsichert Anleger, nochmals minus 15% Kursrutsch möglich.

Symbol:ISIN: DE000A0HN5C6: Die Wohnungsnot in deutschen Ballungsräumen führt immer wieder dazu, dass über Marktregulierungen wie etwa die Mietpreisbremse nachgedacht wird. In jüngster Zeit haben die Diskussion um die Verstaatlichung von Wohn­eigentum sowie ein entsprechendes Volksbegehren in Berlin für Wirbel gesorgt. Tatsache ist, dass Mietsteigerungen auf absehbare nur in moderatem Ausmaß möglich sein werden. Das hat dazu geführt, dass trotz solider Ergebnisse am 6. und 7. Juni 2019 zwei super-lange rote Kerzen einen markanten Abverkauf einläuteten. Die Aktie rutschte weiter entlang des 20er-EMA und hat zwischen­zeitlich auch mehrfach an der an Widerstands-/ Unterstützungslinie von 32,50 EUR aus den Jahren 2016 und 2017 gekratzt. Mittlerweile sind es über 25 Prozent minus in den letzten sieben Wochen! Auch Insiderkäufe haben den Kurs aber bislang nicht wirklich nach oben drehen lassen.Sollte die Marke nachhaltig brechen, könnten es sich die Bären gemütlich machen und die Aktie mit ihnen eine Etage tiefer plumpsen. Ein weiterer Kursrückgang um weitere 15 Prozent in den Bereich zwischen 27,50 und 26,25 EUR wäre durchaus denkbar.Abzuwarten ist ob, das Verkaufssignal in Form einer roten Kerze hinunter auf 32,25 EUR kommt oder doch noch die Schnäppchenjäger zuschlagen und die Aktie wieder über den 20er-EMA hieven. Die Strategie könnte man dann an dieser Marke zum Beispiel mit einem Leerverkauf umsetzen und Stopp Loss 33,40 EUR setzen.Aussicht:Link zum Originalbeitrag auf ratgeberGELD.at: https://ratgebergeld.at/blog/dwni-absturz/: Diese Woche findet wieder mein täglicherstatt - Du kannst an diesem Event natürlich absolut kostenfrei teilnehmen. Ich präsentiere hier meine täglichen Gameplan, starke Momentumaktien und einen Überblick über die aktuelle Marktsituation.Hier der Link zum Live Stream https://www.ratgebergeld.at/middayalert oder über mein Facebookprofil https://www.facebook.com/ratgebergeldAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DWNI.