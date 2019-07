Von BMW bis VW inklusive aller Zulieferer und Ausrüster für den Sektor Auto - alle waren gestern die Tagesgewinner mit Spitzenresultaten bis plus 6 %. Sogar Continental nach einer Gewinnwarnung. Was bedeutet das? Wenn in der wichtigsten weil größten Branche diese Signale wirksam sind, ist das kein Börsenhit, sondern ein Konjunktursignal. Welche Folgen dies wiederum hat, werden Sie am Ende dieses Quartals in konkreten Ergebnissen spüren. Nämlich in den üblichen Wachstumsraten der Industrie. Die Konjunkturgurus müssen dem über kurz oder lang folgen...



